Авиакомпания «Ямал» будет выполнять 38 субсидируемых рейсов в 2022 году

Фото: Правительство ЯНАО

Авиакомпания «Ямал» вошла в пятерку перевозчиков по количеству маршрутов с федеральным финансированием на 2022 год - она будет выполнять 34 направления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Уже с января для ямальцев вводятся рейсы Салехард - Краснодар, Новый Уренгой - Сочи и Салехард - Сочи, а в отпускной летний сезон дополнительно открываются авиамаршруты Новый Уренгой - Анапа, Салехард - Минеральные Воды и Новый Уренгой - Минеральные Воды.

- Доступное авиасообщение очень важно для северян. Люди должны всегда иметь возможность улететь по фиксированной цене. Поэтому еще три года назад мы начали расширять сетку субсидируемых направлений и увеличивать количество рейсов в регионы, минуя Москву. За три года число таких направлений выросло в четыре раза. Важно, что эта наша работа находит поддержку на федеральном уровне. За счет субсидирования мы имеем возможность делать авиаперелеты по стране еще доступнее для ямальцев, - прокомментировал губернатор Дмитрий Артюхов.

Всего в 2022 году авиакомпания «Ямал» будет выполнять 38 субсидируемых рейсов (34 из них с федеральным софинансированием). Продажи билетов уже стартовали. Приобрести их можно на официальном сайте перевозчика.