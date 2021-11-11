Коронавирус на Ямале, последние новости на 11 ноября 2021 года: заразился 151 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 151 человека. С начала периода количество заболевших достигло 55 786.

Из общего числа болеющих 914 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 144 из них - в тяжелом состоянии, 27 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 794 человека.

Также за сутки выявлено 24 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 030. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 127 заражений COVID-19, за весь период - 47 756.

Выздоровели за последние сутки 68 человек, с начала пандемии - 51 323.

За последние сутки в России выявлено 40 759 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 494 (8,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 952 472 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 33 156 человек, с начала пандемии - 7 687 317. Также за сутки зафиксировано 1 237 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 251 691 человек.