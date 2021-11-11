Житель Салехарда угодил в колонию за очередную пьяную езду Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде осудили 29-летнего местного жителя, который в очередной раз сель пьяным за руль. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, мужчину задержали в августе текущего года сотрудники ДПС.

- Установлено, что в июне 2021 года мужчину подвергли административному аресту на 10 суток за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния», - добавили в ведомстве.

Далее на салехардца завели уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». А в октябре городской суд приговорил его к десяти месяцам лишения свободы и отобрал права на два с половиной года.