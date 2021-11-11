Выставка «Ямал. Тепло Арктики» получила международную премию

Фото: Правительство ЯНАО

Выставочный проект «Ямал. Тепло Арктики» получил приз от SEGD (Society for Experiential Graphic Design) в номинации «Экспозиционный дизайн». По сообщению пресс-службы регионального правительства, это главная американская премия, посвященная современному направлению дизайна UX (user experience design).

Выставка представляет собой коллекцию исключительно ямальских историй. Они хранятся в снежных шарах - сувенирах, в которых находятся самые близкие сердцу объекты, символы и сюжеты. Всего на выставке представлены 15 шаров и фотозона.

Экспозиция выполнена по заказу правительства Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с сотрудниками МВК имени И.С. Шемановского и творческой студией «Lorem Ipsum» к 90-летию округа. Выставка с огромным успехом прошла в конце прошлого года в Салехарде и вызвала немалый резонанс по всему округу.

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