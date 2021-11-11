В Надыме продолжается строительство воскресной школы для детей и взрослых

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надыме продолжается строительство двухэтажного здания, относящегося к Никольскому храму, где будет располагаться воскресная школа для детей и взрослых, трапезная, актовый зал и библиотека. Также предусмотрены санузел, хозяйственные и подсобные помещения. Об этом рассказал глава города Дмитрий Жаромских.

- Посетил строительную площадку, проконтролировал ход работ. Уже возведен каркас здания, проведена отделка наружных стен аквапанелями. Также выполнены работы по устройству кровли, крылец и пандуса для маломобильных граждан, установлены оконные и наружные дверные блоки, купол, - сообщил градоначальник.

Сейчас рабочие занимаются отделкой стен, потолков и полов. Завершаются работы по утеплению здания, а в тепловой узел заведены трубопроводы отопления.