Ноябрянка, промышлявшая сбытом наркотиков по всему Ямалу, получила тюремны срок

Фото: УМВД России по ЯНАО.

В Новом Уренгое осудили жительницу Ноябрьска 1983 года рождения, обвиняемую в незаконном сбыте наркотиков. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, северянку задержали в июне 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

При осмотре мобильного телефона злоумышленницы полицейские обнаружили информацию о тайниках-закладках, находящихся в Надыме и Тарко-Сале. В общей сложности в них было 17 свертков с порошкообразным веществом. Кроме того, в ходе обыска в квартире женщины обнаружили несколько пакетов с таким же содержимым.

- Согласно проведенному исследованию, внутри оказался наркотик синтетического происхождения общей массой 425,54 грамма, - добавили в ведомстве.

В связи с этим на северянку возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». А в октябре 2021 года новоуренгойский суд приговорил ее к 12 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.