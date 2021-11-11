Ученики «Роснефть-классов» пополнили свои портфолио новыми сертификатами

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Компания «РН-Пурнефтегаз» организовала для учеников 10 и 11 «Роснефть-классов» средней школы №4 г. Губкинского уникальный образовательный маршрут – обучающий семинар «Лестница к успеху». На протяжении двух дней приглашённые тренеры знакомили школьников с направлениями работы в нефтегазовом секторе, перспективами их развития и востребованными в отрасли профессиями.

Участники курса прошли тренинги по пяти блокам: «Геологоразведка», «Бурение и добыча», «Переработка», «Транспортировка и сбыт», «Наука и инновации». На всех этапах практикума школьники выполняли задания в группах. В этом году организаторы применили новую схему командообразования: на каждом этапе формировались разные составы групп, цель – дать возможность всем участникам семинара проявить себя, в том числе с позиций лидера.

По итогам выполнения заданий начислялись «баррели», которые распределялись среди игроков команд. Ученики, набравшие максимальное количество «баррелей», стали лидерами курса. В рамках тренинга также была организована пресс-конференция с представителями «РН-Пурнефтегаз».