В Шурышкарском районе объявлен конкурс эскизов на лучшие муралы

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В Шурышкарском районе объявлен конкурс эскизов художественных панно - муралов, которые украсят местные поселения. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Попов.

- Уверен, что конкурс найдет большой отклик в душе творческих и инициативных жителей нашего района. Дерзайте, - написал он в своих соцсетях.

Главное условие - тематика муралов должна раскрывать уникальность традиций и особенностей шурышкарской земли. Лучшие эскизы выберут путем всеобщего голосования.

Узнать более подробную информацию о конкурсе можно на официальном сайте администрации.