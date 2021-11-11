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Общество11 ноября 2021 8:34

Жителей Салехарда массово лишают водительских прав

Речь идет о гражданах, страдающих алкоголизмом и наркозависимостью
Марина Прохорова
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Жителей Салехарда массово лишают водительских прав

Жителей Салехарда массово лишают водительских прав

Фото: Ольга Крыльцова

Жителей Салехарда массово лишают водительских прав. По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, речь идет о гражданах, страдающих алкоголизмом и наркозависимостью.

- Установлено, что одиннадцать местных жителей, имея водительские права, состояли на учете у психиатра-нарколога с диагнозами «алкоголизм» и «наркомания». При этом управление автомобилем данными гражданами создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и жизни других людей, - добавили в ведомстве.

Далее прокурор обратился в суд с иском, в которым требовал, чтобы салехардцев лишили водительского удостоверения. В итоге судья встал на сторону гособвинителя, удовлетворив все требования.