Жителей Салехарда массово лишают водительских прав Фото: Ольга Крыльцова

Жителей Салехарда массово лишают водительских прав. По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, речь идет о гражданах, страдающих алкоголизмом и наркозависимостью.

- Установлено, что одиннадцать местных жителей, имея водительские права, состояли на учете у психиатра-нарколога с диагнозами «алкоголизм» и «наркомания». При этом управление автомобилем данными гражданами создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и жизни других людей, - добавили в ведомстве.

Далее прокурор обратился в суд с иском, в которым требовал, чтобы салехардцев лишили водительского удостоверения. В итоге судья встал на сторону гособвинителя, удовлетворив все требования.