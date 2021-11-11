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Происшествия11 ноября 2021 8:09

В Приуральском районе водитель снегохода на полной скорости въехал в «Камаз»

Мужчину госпитализировали
Марина Прохорова
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Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 10 ноября на ул. Совхозная в селе Белоярск (Приуральский район).

- Около 18:05 минут водитель снегохода «Буран» не справился с управлением, в результате чего наехал на стоящий у обочины автомобиль «Камаз». В результате ДТП водитель снегохода госпитализирован, - добавили в ведомстве.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 17 аварий, а с начала года - 4 190, в которых 26 человек погибли и 268 получили травмы, в том числе 27 несовершеннолетних.