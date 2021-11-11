Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде водителям такси запретили работать без масок. Решение об этом приняли на встрече главы города Алексея Титовского с руководителями служб такси. Также на ней обсуждали соблюдение требований профилактики коронавируса.

- Проговорили необходимость наличия в каждом автомобиле такси масок, дезинфицирующих средств и соответствующего объявления с напоминанием. Сам водитель обязательно должен быть в маске. Отмечу, что руководство служб с пониманием относится к сложившейся обстановке и проводит соответствующую работу, - сообщил градоначальник.

Также он призвал всех жителей, садящихся в такси, надевать маску, поскольку от этого зависит их здоровье и здоровье водителей.