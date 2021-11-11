В Тарко-Сале установят еще 40 пластиковых контейнеров для сбора мусора

Фото: департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района
В Тарко-Сале установят еще 40 пластиковых контейнеров с крышками, предназначенных для сбора мусора. По сообщению районного департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения, это поспособствует улучшению санитарного состояния городской территории.
- Новые баки в ближайшие дни установят на муниципальных контейнерных площадках. Они заменят физически изношенные и морально устаревшие металлические баки без крышек, - добавили в ведомстве.
Так, новые и современные контейнеры появятся по следующим адресам:
- мкр. Геолог, дом № 5;
- мкр. Комсомольский, дом № 16;
- ул. Осенняя, дома № 10 и № 14;
- ул. Геофизиков, дома № 15/1, № 17 и № 21;
- на новой контейнерной площадке по ул. Белорусская.