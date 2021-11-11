В Тарко-Сале установят еще 40 пластиковых контейнеров для сбора мусора

Фото: департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района

В Тарко-Сале установят еще 40 пластиковых контейнеров с крышками, предназначенных для сбора мусора. По сообщению районного департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения, это поспособствует улучшению санитарного состояния городской территории.

- Новые баки в ближайшие дни установят на муниципальных контейнерных площадках. Они заменят физически изношенные и морально устаревшие металлические баки без крышек, - добавили в ведомстве.

Так, новые и современные контейнеры появятся по следующим адресам:

- мкр. Геолог, дом № 5;

- мкр. Комсомольский, дом № 16;

- ул. Осенняя, дома № 10 и № 14;

- ул. Геофизиков, дома № 15/1, № 17 и № 21;

- на новой контейнерной площадке по ул. Белорусская.