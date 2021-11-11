Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Муравленко продолжается строительство школы и детского сада, расположенных в мкр. Молодежный. Об этом сообщила глава города Елена Молдован.

Так, в дошкольном учреждении уже поставили оконные блоки. Заканчивается монтаж внутренних сетей отопления и установка кровли. Затем работники приступят к внутренним работам и утеплению фасада снаружи.

Что касается школы, то строители уже завершили монтаж перекрытий и выкладывают кирпичные стены второго этажа.

- Пока трудно представить, но каменщик на фото кладет кирпич в будущем атриуме. Одновременно идет строительство системы тепловодоснабжения. Представитель АО «Тюменьтел» говорит, что до конца ноября положат перекрытия над бассейном. И так, этаж за этажом, школа принимает все более ясные формы, - отметила градоначальница.