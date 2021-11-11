Юные ноябряне продемонстрировали знания в области экономики

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Юные ноябряне принимают участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Вчера, 10 ноября, они продемонстрировали знания в области экономики. Об этом сообщил глава города Алексей Романов.

- Впервые в этом году олимпиады по 11 предметам проходят с использованием онлайн-платформы «Цифровое образование». Большое внимание уделяется знанию языков. Ребята будут участвовать в испытаниях не только по русскому, но и английскому, французскому, немецкому и даже китайскому языкам, - добавил градоначальник.

Муниципальный этап продлится до 14 декабря, за это время в нем примут участие около трех тысяч учеников. Уровень знаний ребята проверят по 22 предметам, лучшие пойдут на региональный этап.