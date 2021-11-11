Микроцентр «Суляко», находящийся в Лабытнанги, пополнится новыми средствами реабилитации

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Микрореабилитационный центр «Суляко», находящийся в Лабытнанги, планирует расширить спектр технических средств реабилитации. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

- Уже сегодня 19 юных лабытнангцев получают необходимую помощь. До конца года Центр примет еще новичков, - отметила градоначальница.

Кстати, квалифицированную помощь можно получить не только в Центре, но и на дому, а также взять оборудование напрокат.

Открытие «Суляко» стало возможном благодарю полученному гранту на конкурсе инфраструктурных проектов - более 3,6 миллиона рублей.