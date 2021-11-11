Житель Газ-Сале, расправившийся с тремя односельчанами, проведет остаток жизни в тюрьме Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале вынесли обвинительный приговор в отношении ранее судимого 32-летнего жителя Газ-Сале. По сообщению пресс-службы регионального следкома, он обвиняется в жестоком убийстве трех человек, а также в кражах и грабеже.

- Установлено, что 6 марта мужчина, находясь в гостях у односельчан, в ходе совместного распития алкоголя нанес мужчине и женщине множество ударов ножом, от которых потерпевшие скончались на месте. После чего осужденный отправился к другому жителю села, где точно таким же способом расправился с 52-летним хозяином квартиры. Спрятав нож в снегу, мужчина скрылся с места преступления. Позже злоумышленника задержали в подъезде одного из домов села, - добавили в ведомстве.

Также стало известно, что в 2020 году мужчина совершил несколько краж. Кроме того, в августе 2020 года он, находясь на улице, выхватил из рук односельчанки сумку с двумя бутылками спиртного, при этом несколько раз ударив сопротивляювшуюся женщину.

Намереваясь избежать ответственности, мужчина начал симулировал психические расстройства, однако экспертиза признала его вменяемым.

В итоге суд приговорил северянина к пожизненному лишению свободы в колонии строгого режима.