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Общество11 ноября 2021 4:52

Погода на Ямале на 11 ноября: местами небольшой снег

Ветер умеренный
Марина Прохорова
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Погода на Ямале на 11 ноября

Погода на Ямале на 11 ноября

Фото: Вера Зенина

В четверг, 11 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - снег. Днем -15, ночью -11. Ветер 5-7 м/с.

Надым: пасмурно. Днем -11, ночью -13. Ветер 4-7 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем -12, ночью -16. Ветер 3-4 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -10, ночью -15. Ветер 5-7 м/с.

Губкинский: пасмурно. Днем -11, ночью -16. Ветер 3-5 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -10, ночью -15. Ветер 3-5 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, вечером - снег. Днем -15, ночью -11. Ветер 3-5 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем -13, ночью -16. Ветер 4-5 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.

Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.

Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.