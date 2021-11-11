Погода на Ямале на 11 ноября: местами небольшой снег

Погода на Ямале на 11 ноября Фото: Вера Зенина

В четверг, 11 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - снег. Днем -15, ночью -11. Ветер 5-7 м/с.

Надым: пасмурно. Днем -11, ночью -13. Ветер 4-7 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем -12, ночью -16. Ветер 3-4 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -10, ночью -15. Ветер 5-7 м/с.

Губкинский: пасмурно. Днем -11, ночью -16. Ветер 3-5 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -10, ночью -15. Ветер 3-5 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, вечером - снег. Днем -15, ночью -11. Ветер 3-5 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем -13, ночью -16. Ветер 4-5 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.