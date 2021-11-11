Погода на Ямале на 11 ноября: местами небольшой снег

Погода на Ямале на 11 ноября
Фото: Вера Зенина
В четверг, 11 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - снег. Днем -15, ночью -11. Ветер 5-7 м/с.
Надым: пасмурно. Днем -11, ночью -13. Ветер 4-7 м/с.
Ноябрьск: пасмурно. Днем -12, ночью -16. Ветер 3-4 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -10, ночью -15. Ветер 5-7 м/с.
Губкинский: пасмурно. Днем -11, ночью -16. Ветер 3-5 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -10, ночью -15. Ветер 3-5 м/с.
Лабытнанги: пасмурно, вечером - снег. Днем -15, ночью -11. Ветер 3-5 м/с.
Муравленко: пасмурно. Днем -13, ночью -16. Ветер 4-5 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.