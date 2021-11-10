В Губкинском переименуют сразу три улицы

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском переименуют улицы Школьная, Таежная и Молодежная. По сообщению районной администрации, варианты принимаются на портале «Живем на Севере». Кстати, уже есть несколько интересных идей: улица Дружбы, улица Северного счастья или Сибирская.

- Дело в том, что Пурпе и Губкинский теперь один город. Но улицы Школьная, Таежная и Молодежная есть и в Пурпе, и в Губкинском. В каждой паре совпадающих улиц одну нужно переименовать, чтобы не было путаницы. Легче это сделать в Губкинском, так как в нем адресация привязана к микрорайонам, а в Пурпе - к улицам, - рассказали в мэрии.

У горожан осталось два дня, чтобы подать свою идею или поставить лайк за уже поданные предложения. А 12 ноября наиболее популярные идеи выставят на голосование.