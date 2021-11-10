На Ямале завершилась бесплатная выдача лекарственных наборов Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале завершилась бесплатная выдача лекарственных наборов. Теперь северянам придется приобретать препараты за свой счет. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного правительства.

Напоминаем, что данное решение было принято в связи с тем, что наборы закончились раньше времени. Жители стали безответственней относится к мерам безопасности и, как результат, заболеваемость возросла, а вместе с этим и необходимость ямальцев в лекарствах.

Только за октябрь 2021 года было выдано более десяти тысяч наборов ОРВИ.