Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 ноября 2021 15:07

На Ямале завершилась бесплатная выдача лекарственных наборов

Они закончились раньше времени
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Ямале завершилась бесплатная выдача лекарственных наборов

На Ямале завершилась бесплатная выдача лекарственных наборов

Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале завершилась бесплатная выдача лекарственных наборов. Теперь северянам придется приобретать препараты за свой счет. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного правительства.

Напоминаем, что данное решение было принято в связи с тем, что наборы закончились раньше времени. Жители стали безответственней относится к мерам безопасности и, как результат, заболеваемость возросла, а вместе с этим и необходимость ямальцев в лекарствах.

Только за октябрь 2021 года было выдано более десяти тысяч наборов ОРВИ.