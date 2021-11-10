Жительница Тарко-Сале лишилась крупной суммы, купившись на дешевую цену табачных изделий Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Пуровского района обратилась 40-летняя жительница Тарко-Сале, ставшая жертвой мошенников. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, женщину обманули при покупке товара в Интернете.

- В конце октября потерпевшая нашла в Сети объявление о продаже табачных изделий по заниженной цене. Обговорив с продавцом условия покупки и доставки, таркосалинка перевела на указанный счет 25 900 рублей. Далее ей поступила электронная накладная транспортной компании якобы для отслеживания движения груза, однако к указанному сроку товар так и не поступил, а телефон продавца оказался отключен, - добавили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».