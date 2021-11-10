Благодарность за проявленное мужество сотруднику «РН-Пурнефтегаза»

Фото: ООО «РН-Пурнефтегаз»

Главный специалист отдела генерации ООО «РН-Пурнефтегаз» Вадим Радуленко спас на пожаре человека с ограниченными возможностями здоровья. В одном из микрорайонов города Губкинского началось возгорание в квартире, в которой проживали пожилая женщина и её 30- летний сын, с детства страдающий детским церебральным параличом. В момент пожара мужчина находился дома один и без посторонней помощи не мог выбраться из горящей квартиры. Вадим Радуленко, возвращался домой с работы, увидел дым и поспешил на помощь. Он выбил окно и вместе с жильцами других квартир вынес мужчину на улицу.

- У нас на предприятии регулярно проводят обучение по пожарной безопасности, теоретические знания пригодились на практике. В квартире много пластика, была большая задымлённость. Я понимал, что в дом входить нельзя, чтобы не отравиться угарным газом, поэтому спасал через окно. Мужчина в квартире был в сознании, но очень напуган, не разрешал себя трогать, не реагировал на слова, поэтому пришлось его вытаскивать. Вскоре приехали пожарные, - рассказал о происшествии Вадим Радуленко.

Администрация Губкинского приняла решение о награждении сотрудника «РН-Пурнефтегаза» благодарственным письмом главы города.