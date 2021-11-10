Коронавирус на Ямале, последние новости на 10 ноября 2021 года: скончались пять человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на пять человек. Всего с начала пандемии скончались 792 северянина.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 148 новых случаев заболевания. На данный момент 893 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 134 из них - в тяжелом состоянии, 23 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 38 058 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 207 (8,4%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 911 713 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 34 565 человек, с начала пандемии - 7 654 161. Также за сутки зафиксировано 1 239 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 250 454 человека.