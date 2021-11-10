В Надымском районе почти три недели разыскивают пропавшего Максима Воспенникова

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Надымском районе разыскивается Воспенников Максим Николаевич 1994 года рождения. По сообщению регионального УМВД, он ушел из дома 23 октября и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 180-185 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, светло-русого цвета.

Был одет: в пуховик темно-синего цвета, шапку вязаную и джинсы серого цвета, ботинки черного цвета.

При себе имел паспорт на свое имя, кошелек черного цвета и связку ключей.

Граждан, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в дежурную часть по Надымскому району по телефонам: 02, 8 (3499) 53-20-95, 53-54-01 или 102/112 для любых операторов мобильной связи.