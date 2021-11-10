Коронавирус на Ямале, последние новости на 10 ноября 2021 года: заразились 148 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 148 человек. С начала периода количество заболевших достигло 55 635.

Из общего числа болеющих 893 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 134 из них - в тяжелом состоянии, 23 - находятся на ИВЛ, 5 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 792 человека.

Также за сутки выявлено 10 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 006. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 138 заражений COVID-19, за весь период - 47 629.

Выздоровели за последние сутки 56 человек, с начала пандемии - 51 255.

За последние сутки в России выявлено 38 058 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 207 (8,4%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 911 713 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 34 565 человек, с начала пандемии - 7 654 161. Также за сутки зафиксировано 1 239 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 250 454 человека.