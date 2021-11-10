В Губкинском жители многоквартирного дома накопили коммунальный долг в миллион рублей Фото: Ольга Крыльцова

В Губкинском жители многоквартирного дома № 7, расположенного в девятом микрорайоне, накопили общий коммунальный долг в размере одного миллиона рублей. Всего в доме 89 жилых помещений, однако оплачивать квитанции торопятся далеко не все, сообщает «МК Ямал».

Как оказалось, собственники 59 квартир регулярно не оплачивают «коммуналку», в связи с чем задолженность на каждую квартиру составляет от 10 до 32 тысяч рублей. При этом ямальцы не платят долгое время - от года до трех лет.

- Согласно договору управления МКД, все работы проводятся в срок. Средств, поступающих от добросовестных жителей, недостаточно для заработной платы уборщицам, дворнику, водителям снегоуборочной техники, сантехникам, плотникам и другим сотрудникам, которые регулярно обслуживают дом. Большая часть затрат оплачивается из собственных средств управляющей компании, - рассказали в УК «Нордстат», в обязанности которой входит управление домом.

Теперь коммунальщики пригрозили неплательщикам, что перестанут выезжать к ним на вызовы. Помощь будет оказываться только тем, кто регулярно платит за ЖКУ.