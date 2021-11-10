В Новом Уренгое осудят вахтовика, совершившего за одну ночь кражу и изнасилование Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудят 37-летнего жителя Краснодарского края, работающего в регионе вахтовым методом. По сообщению пресс-службы регионального следкома, он обвиняется в краже и изнасиловании.

- Установлено, что в ночь с 24 на 25 июля злоумышленник, находясь под действием алкоголя, проник через незапертую дверь в квартиру, где проживали рабочие. Пользуясь тем, что мужчины спали, он украл у одного из них сотовый телефон. Затем, в эту же ночь, краснодарец изнасиловал местную жительницу, угрожая ей убийством, - добавили в ведомстве.

Сейчас мужчина находится под стражей и дожидается судебного заседания.