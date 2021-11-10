На Ямале завершился конкурсный отбор среди школьников, которые поедут на Губернаторскую елку

Фото: департамент образования ЯНАО

На Ямале завершился конкурсный отбор ребят, которые поедут на Губернаторскую елку. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

- Приглашение получили 300 школьников от 8 до 13 лет из всех муниципалитетов арктического региона, достигшие выдающихся результатов в учебной, научной, творческой, спортивной и общественной деятельности. А также ребята с особенностями здоровья, дети из многодетных и социально незащищенных семей, дети-сироты и дети, родители которых побывали в горячих точках, - отметили в ведомстве.

Напоминаем, что праздничные мероприятия рассчитаны на несколько дней - с 20 по 22 декабря. Участников Губернаторской елки ждет насыщенная программа, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, вручение подарков и встреча с Дмитрием Артюховым.

Кроме того, ребята посетят музеи, парки и историко-архитектурные достопримечательности Салехарда.