Следственный комитет заинтересовался инцидентом на Площади воинской славы в Губкинском

Следственный комитет заинтересовался разрисованными портретами участников Великой отечественной войны в Губкинском Фото: Ольга Крыльцова

Пуровский следственный комитет заинтересовался инцидентом, произошедшим в Губкинском. Напоминаем, что неизвестные вандалы разрисовали портреты участников Великой отечественной войны, установленных на Площади воинской славы. По сообщению пресс-службы ведомства, организована доследственная проверка.

- По данному факту проводится доследственная проверка на предмет состава преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы). По ее результатам будет принято процессуальное решение, - рассказали в следкоме.

Лица, разрисовавшие фотографии, пока не установлены.