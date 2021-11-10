На Ямале судебный пристав отправился в колонию за махинацию с недвижимостью Фото: Ольга Крыльцова

Пуровский суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника отдела - старшего судебного пристава по Пуровскому району. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, он признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В апреле 2017 года госслужащий купил квартиру в Тарко-Сале у одного из застройщиков. При этом сам пристав уже больше года вел в отношении данного застройщика исполнительное производство о взыскании долга на сумму более 2 млн рублей в связи с неисполнением обязательств по договору купли продажи жилого помещения в строящемся многоквартирном доме.

- Для осуществления сделки мужчина дал своему подчиненному поручение снять запрет на регистрационные действия, который действовал в отношении компании. Благодаря этому бывшему судебному приставу удалось приобрести и зарегистрировать имущество. Кроме того, пристав, зная о наличии у застройщика 2 млн рублей, которые сам ему и передал, не предпринял никаких действий для взыскания задолженности, - сообщили в прокуратуре.

В итоге суд приговорил виновного к десяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении.