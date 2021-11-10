В Муравленко сотрудники городской администрации подделали справки о доходах

Прокуратура Муравленко уличила работников городской администрации в предоставлении неверных сведений о доходах Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Муравленко уличила работников управления жилищно-коммунального хозяйства местной администрации в предоставлении неверных сведений о доходах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

- Установлено, что некоторые госслужащие не указали в справках о доходах/расходах сведения об имуществе и банковских счетах. В следствие чего произошло расхождение размера задекларированного дохода с данными налоговой службы, - рассказали в прокуратуре.

В связи с этим начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства было внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения выявленные нарушения устранены, при этом три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.