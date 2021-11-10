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Общество10 ноября 2021 7:45

Надымские власти выплатят пострадавшей от укуса собаки девочке 50 тысяч рублей

Пес напал на ребенка во дворе дома
Марина Прохорова
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Надымские власти выплатят пострадавшей от укуса девочке 50 тысяч рублей

Надымские власти выплатят пострадавшей от укуса девочке 50 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

Администрация Надымского района выплатила моральную компенсацию ребенку, на которого напала бездомная собака. По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, пес набросился на 7-летнюю девочку прямо во дворе ее дома.

- Установлено, что собака напала на девочку 26 июня во дворе дома по Ленинградскому проспекту. При этом обязанность по контролю за бездомными животными возложена на органы местного самоуправления, - добавили в ведомстве.

В связи с этим прокурор обратился в суд, требуя, чтобы администрация возместила моральный вред, причиненный ребенку. В итоге суд встал на сторону гособвинителя, обязав власти выплатить 50 тысяч рублей.