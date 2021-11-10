За прошедшую неделю более полутора тысяч пуровчан привились от коронавируса

Фото: администрация Пуровского района

Жители Пуровского района активно вакцинироваться от коронавируса. По сообщению пресс-службы местной администрации, только за прошедшие праздничные дни и выходные прививку сделали более полутора тысяч человек.

- На выходных и праздничных днях мобильные и стационарные пункты вакцинации работали до 14:00. В стационаре Тарко-Салинской ЦРБ сделать прививку можно было круглосуточно. За неделю первым компонентом «Спутник V» привились 798 человек, завершили курс вакцинации 719 жителей, - добавили в мэрии.

Напоминаем, что вакцинация в мобильных и стационарных пунктах проводится без записи. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.