В Новом Уренгое открылся детский сад с бассейном и скалодромом

Фото: Правительство ЯНАО

В Коротчаево (отдаленном районе Нового Уренгоя) открылся детский сад «Семицветик», рассчитанный на 240 мест, из которых 60 - для малышей до трех лет. По сообщению пресс-службы правительства региона, это девятнадцатый сад, который открылся в округе за последний год. Всего в регионе строится 25 дошкольных учреждений.

- Мы почти завершили нашу большую программу строительства 25 новых детских садов. Для района Коротчаево она имеет особое значение, поскольку еще вчера здесь все дошкольные учреждения были в деревянном исполнении. И с вводом новых строений всех ребят переведут в капитальные здания. Это новый этап развития дошкольного образования в Коротчаево, - сказал Дмитрий Артюхов, присутствующий на открытии.

В саду для детей работает бассейн, интерактивный скалодром и мультимедийная студия. Оборудован современный медицинский блок со стоматологическим кабинетом, где ребята смогут проходить профилактические осмотры и лечение. Также открыта комната психологической разгрузки.