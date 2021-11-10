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Общество10 ноября 2021 6:15

В Ноябрьске волонтеры-медики оказывают помощь в пунктах вакцинации

Перед этим они прошли специальное обучение
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

В Ноябрьске волонтеры-медики продолжают оказывать помощь людям. Как рассказал глава города Алексей Романов, добровольцы прошли специальное обучение в Центральной городской больнице, а сейчас работают в пунктах вакцинации.

- Ребята уже помогли тысячам ноябрян и продолжают это делать ежедневно, просто и понятно рассказывать о важности прививок и их действии. Объясняют отличия вакцин, сообщают о мерах предосторожности, какие документы нужно заполнить и что делать дальше, - добавил градоначальник.

Также он поблагодарил активистов за личное участие, неравнодушие и стремление оказать помощь другим людям.