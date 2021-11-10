Фото: Правительство ЯНАО

В Пуровском районе открылась мобильная косторезная мастерская. Это стало возможным благодаря гранту, выигранному известным ямальским мастером Сергеем Ледковым на реализацию проекта «Хулх», что в переводе означает ворон. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Художник приобрел пять миниатюрных станков в чемодане, что позволило сделать его мастер-классы мобильными. Теперь он проводит занятия не только на месте его основной работы в районном центре национальных культур, но и в школах, и в учреждениях дополнительного образования.

- Резьба по оленьему рогу - увлекательное занятие, дети быстро научатся создавать украшения. Серьги и бусы будут дарить близким. Плюс за работой развивается усидчивость и мелкая моторика. Каждый желающий сможет попробовать себя в деле косторезного мастерства, - отмечает Сергей Ледков.

Мастер-классы уже заинтересовали многих школьников. Первыми основы традиционной резьбы по кости освоили учащиеся кадетского класса таркосалинской школы №2. Сергей Ледков не только научил детей правильно работать с ручным инструментом, но и изготавливать изящные фигурки при помощи современного станка.