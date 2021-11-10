В Новом Уренгое сотрудники полиции и медработники получили ключи от новых квартир

Фото: Правительство ЯНАО

Глава Ямала Дмитрий Артюхов вручил ключи от новых квартир сотрудникам полиции и медработникам в Новом Уренгое. По сообщению пресс-службы регионального правительства, всего в новый дом в микрорайоне Дорожников переедут 322 семьи. А пока новоселье справляют 36 семей работников здравоохранения и 20 семей правоохранителей.

- Это те люди, которые всегда приходят на помощь первыми, когда нам тяжело. Очень важно, чтобы у вас дома всегда был уют, комфорт, чтобы вы не думали, в каких условиях находятся ваши близкие. Это наша задача - расширять фонд служебного жилья, - сказал губернатор.

Напоминаем, что служебное жилье медикам первичного звена предоставляется по поручению Президента. Изначально программа предусматривала предоставление 300 квартир в течение трех лет. Однако по инициативе губернатора она продлена еще на год и расширена до 400 квартир. В этом году ключи получили 114 семей медработников, в прошлом - 95. После 10 лет работы врачи и медсестры смогут оформить жилье в собственность.