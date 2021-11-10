Погода на Ямале на 10 ноября: местами небольшой снег

Погода на Ямале на 10 ноября. Фото: Вера Зенина

В среду, 10 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -17, ночью -20. Ветер 3-4 м/с.

Надым: пасмурно и небольшой снег. Днем -12, ночью -14. Ветер 5-9 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -8, ночью -14. Ветер 7-11 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем -12, ночью -15. Ветер 6-10 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -11, ночью -15. Ветер 9-12 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -10, ночью -15. Ветер 7-12 м/с.

Лабытнанги: облачно. Днем -15, ночью -16. Ветер 4-7 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -11, ночью -15. Ветер 8-12 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.