Погода на Ямале на 10 ноября: местами небольшой снег

Погода на Ямале на 10 ноября.
Фото: Вера Зенина
В среду, 10 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -17, ночью -20. Ветер 3-4 м/с.
Надым: пасмурно и небольшой снег. Днем -12, ночью -14. Ветер 5-9 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -8, ночью -14. Ветер 7-11 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно. Днем -12, ночью -15. Ветер 6-10 м/с.
Губкинский: пасмурно и снег. Днем -11, ночью -15. Ветер 9-12 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -10, ночью -15. Ветер 7-12 м/с.
Лабытнанги: облачно. Днем -15, ночью -16. Ветер 4-7 м/с.
Муравленко: пасмурно и снег. Днем -11, ночью -15. Ветер 8-12 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.