В Тарко-Сале обновляют светильники на городских улицах

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети

В Тарко-Сале продолжаются работы по замене старых светильников на новые - с повышенной энергоэффективностью и улучшенными светотехническими показателями. По сообщению главы города Антона Колодина, они уже появились на улицах Ленина, Геологов, Промышленной, Юбилейной и при въезде в город. Всего заменили 236 штук.

Также параллельно ведутся работы по устройству дополнительного освещения во дворах и на детских площадках.

- Не оставляем без внимания и поселковые улицы района. Опоры освещения установили в Уренгое - 13 штук, Ханымее - 90 штук и Самбурге - 4 штуки. Кроме того, заменено 70 светильники в Уренгое, 147 - в Пурпе, 80 - в Пуровске, 18 - в Самбурге и 25 - в Харампуре.