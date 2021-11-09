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Происшествия9 ноября 2021 15:01

В Пуровском районе четверо подростков обнесли склад с новогодней атрибутикой

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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В Пуровском районе четверо подростков обнесли склад с новогодней атрибутикой

В Пуровском районе четверо подростков обнесли склад с новогодней атрибутикой

Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе возбудили уголовное дело в отношении четырех несовершеннолетних жителей Ханымея, обокравших склад одной из организаций. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, подростки похитили новогоднюю атрибутику на сумму свыше 104 тысяч рублей.

- Злоумышленники, предварительно сговорившись, путем подбора ключа проникли в складское помещение организации, похитили имущество и распорядились им по своему усмотрению, - добавили в ведомстве.

Сейчас молодые люди обвиняются по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Также решается вопрос об избрании подросткам меры пресечения.