В Пуровском районе четверо подростков обнесли склад с новогодней атрибутикой Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе возбудили уголовное дело в отношении четырех несовершеннолетних жителей Ханымея, обокравших склад одной из организаций. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, подростки похитили новогоднюю атрибутику на сумму свыше 104 тысяч рублей.

- Злоумышленники, предварительно сговорившись, путем подбора ключа проникли в складское помещение организации, похитили имущество и распорядились им по своему усмотрению, - добавили в ведомстве.

Сейчас молодые люди обвиняются по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Также решается вопрос об избрании подросткам меры пресечения.