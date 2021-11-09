В Губкинском площадь школы №6 увеличится в несколько раз за счет новых пристроек

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском продолжается реновация школы №6. Как сообщили в городской администрации, после обновления учреждение, которой уже 30 лет, будет просто не узнать.

- Здание значительно увеличится за счет четырех пристроек - с 2 100 квадратных метров до 3 600. Гораздо просторнее станет столовая, спортзал, библиотека, гардероб и классы. Преобразится и пришкольная территория. Появятся зоны для отдыха со скамейками и навесами, места для проведения занятий на открытом воздухе, пешеходные дорожки, покрытые тротуарной плиткой, и новое освещение,- добавили в мэрии.

Фото: администрация Губкинского

На данный момент уже выполнены демонтажные работы и началась забивку свай для пристроек. Завершить реновацию планируется в следующем году.

- В итоге школа №6 станет самой передовой в городе. Здесь будет современное оборудование, стильный интерьер, лаборатории, уютные зоны отдыха и коворкинги - интересные пространства для занятий, - отметил глава Губкинского Андрей Гаранин.