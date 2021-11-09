Коронавирус на Ямале, последние новости на 9 ноября 2021 года: скончались четыре человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на четыре человека. Всего с начала пандемии скончались 787 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 148 новых случаев заболевания. На данный момент 913 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 136 из них - в тяжелом состоянии, 22 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 39 160 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 200 (8,2%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 873 655 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 32 036 человек, с начала пандемии - 7 619 596. Также за сутки зафиксировано 1 211 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 249 215 человек.