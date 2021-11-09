Жители Ноябрьска получат бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты прав потребителей

Фото: администрация Ноябрьска

Жители Ноябрьска смогут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты прав потребителей. Информация об этом расположена на официальном сайте городской администрации.

- Уважаемые горожане, в рамках акции «День открытых дверей для потребителей», приуроченной к Всемирному дню качества, 11 ноября с 09:00 до 18:00 администрация города будет оказывать всем желающим бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты прав потребителей, - говорится в сообщении.

Прим граждан будет проходить в здании администрации по адресу: ул. Ленина, д. 47, кабинет № 210. Также получить помощь можно по телефону: 36-11-65.