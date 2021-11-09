Коронавирус на Ямале, последние новости на 9 ноября 2021 года: заразились 148 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 148 человек. С начала периода количество заболевших достигло 55 487.

Из общего числа болеющих 913 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 136 из них - в тяжелом состоянии, 22 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 787 человек.

Также за сутки выявлено 9 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 996. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 139 заражений COVID-19, за весь период - 47 491.

Выздоровели за последние сутки 59 человек, с начала пандемии - 51 199.

За последние сутки в России выявлено 39 160 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 200 (8,2%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 873 655 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 32 036 человек, с начала пандемии - 7 619 596. Также за сутки зафиксировано 1 211 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 249 215 человек.