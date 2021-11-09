Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Пассажирские перевозки на воздушных подушках между Салехардом и Лабытнанги возобновятся 10 ноября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Напоминаем, что «подушки» пришли на смену паромам, которые перевозили жителей все лето и половину осени, вплоть до 31 октября.

Кстати, стоимость проезда для взрослого пассажира составляет 140 рублей и 70 рублей - для детей, стоимость провоза багажа - 14 рублей за 10 килограммов.

С расписанием можно ознакомиться на сайте регионального ведомства.