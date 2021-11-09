В Надымском районе УК более полугода собирала деньги с жильцов за неоказанные услуги

В Надымском районе управляющая компания более полугода собирала деньги с жильцов за неоказанные услуги Фото: Вера Зенина

Надымская прокуратура заставила управляющую компанию поселка Приозерный провести перерасчет платы за содержание и ремонт общего имущества жителям двух многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

- Установлено, что управляющая организация на протяжении семи месяцев начисляла платы за неоказанные услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственникам жилых помещений двух многоквартирных домов, - добавили в прокуратуре.

В связи с этим директору управляющей организации было внесено представление об устранении нарушений закона. Также виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.