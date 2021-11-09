В Губкинском фирма незаконно вложила деньги дольщиков в строительство дома

В Губкинском возбудили уголовного дела в отношении компании, вложивший деньги дольщиков в строительство дома Фото: Вера Зенина

Губкинская прокуратура добилась возбуждения уголовного дела в отношении компании «Сервис-Строй». По сообщению пресс-службы ведомства, один из руководителей фирмы нарушил законодательство об участии в долевом строительстве.

- Установлено, что в августе 2020 года организация получила разрешение на строительство многоквартирного жилого дома № 87 в 13 микрорайоне. Затем, в период с октября 2020 года по май 2021 года, неустановленное лицо (из числа руководства компании) заключило предварительные договоры купли-продажи квартир. В следствие этого не менее 3 миллионов рублей, отданных гражданами, были вложены в строительство дома, что является незаконным, - добавили в прокуратуре.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в крупном размере).

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.