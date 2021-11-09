Россияне могут совершить виртуальную экскурсию по ямальскому месторождению

Фото: «Мессояханефтегаз»

Россияне могут побывать на экскурсии по самому северному материковому нефтепромыслу страны. Виртуальный тур по Восточно-Мессояхскому месторождению, которое находится в ЯНАО за полярным кругом, предлагает совершить «Мессояханефтегаз».

Перемещаясь по локациям, можно с высоты птичьего полета увидеть, как устроен современный промысел, узнать интересные факты о нефтедобыче и о самом месторождении.

Подобные цифровые экскурсии в период пандемии становятся отличной альтернативой реальным путешествиям. Гигапиксельная съемка позволяет буквально погрузиться в кадр. Таким образом, не выходя из дома, можно облететь бескрайнюю Гыданскую тундру, подняться на буровую вышку, заглянуть в лабораторию и узнать, какие технологии используют нефтяники для добычи трудного арктического золота.