Пьяная жительница Мужей, придавившая во сне новорожденную дочь, предстанет перед судом Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале осудят 23-летнюю жительнице села Мужи, обвиняемую в причинении смерти по неосторожности. По сообщению пресс-службы регионального следкома, женщина случайно придавила свою новорожденную дочь во время сна.

- Установлено, что 23 сентября местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, положила рядом с собой новорожденную дочь, а затем, во сне, придавила ее своим телом. В результате проявленной небрежности ребенок скончался, - добавили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.