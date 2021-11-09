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Происшествия9 ноября 2021 9:38

Пьяная жительница Мужей, придавившая во сне новорожденную дочь, предстанет перед судом

Ребенок скончался от удушья
Марина Прохорова
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Пьяная жительница Мужей, придавившая во сне новорожденную дочь, предстанет перед судом

Пьяная жительница Мужей, придавившая во сне новорожденную дочь, предстанет перед судом

Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале осудят 23-летнюю жительнице села Мужи, обвиняемую в причинении смерти по неосторожности. По сообщению пресс-службы регионального следкома, женщина случайно придавила свою новорожденную дочь во время сна.

- Установлено, что 23 сентября местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, положила рядом с собой новорожденную дочь, а затем, во сне, придавила ее своим телом. В результате проявленной небрежности ребенок скончался, - добавили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.