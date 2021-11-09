В Салехарде вывезли более 500 кубометров отходов с берегов реки Полуй

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде продолжается очистка водоохранной зоны реки Полуй, находящейся в районе Речного вокзала. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

- К проекту приступили еще в мае этого года, убирая мусор, арматуру и другие отходы вдоль реки. Вывезено более 500 кубометров. Часть территории в весенне-летний период находится в воде, поэтому сейчас, когда наступили первые морозы, приступили к уборке этих участков - техника может зайти на подмерзший грунт, - добавил градоначальник.

На данный момент подрядная организация ликвидирует несанкционированные свалки общей площадью 2,5 гектара, с которых вывозится более 7,5 тысяч кубометров отходов.

Завершить уборку планируется в конце ноября, в следующем году работа продолжится.