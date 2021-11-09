Прокуратура Лабытнанги заставила мэрию отремонтировать дом с разрушенным цоколем по ул. Рижская

Прокуратура Лабытнанги заставила мэрию привести в порядок дом с разрушенным цоколем по ул. Рижская Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Лабытнанги наказала ряд должностных лиц за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. По сообщению пресс-службы ведомства, речь идет о доме №33 по ул. Рижская, у которого частично разрушился цокольный этаж. Его жильцы не раз пытались привлечь внимание УК и мэрии к своей проблеме, но безрезультатно.

- Несмотря на значительный износ основных конструктивов дома, в котором имеется муниципальное жилье, администрация так и не обеспечила надлежащий контроль за сохранностью здания, что привело к разрушению его инженерных систем и несущих конструкций. Также не было проведено обследования дома на его пригодность для проживания, - добавили в прокуратуре.

В связи с этим в адрес управляющей компании и главы местной администрации были внесены представления. Кроме того, в отношении должностного и юридического лица ООО «Престиж» возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.